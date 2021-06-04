Королева перешагнет этот рубеж 6 февраля будущего года, но, как и во время золотого и бриллиантового юбилеев в 2002 и 2012 годах, торжества пройдут в июне, поскольку лето благоприятнее в плане погоды.
Дни с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня будут в Соединенном Королевстве нерабочими. Для этого так называемые Банковские каникулы, которые обычно отмечаются в последний понедельник мая, перенесут на 2 июня, а еще один выходной объявят в виде исключения.
Пять тысяч британцев и граждан стран Содружества пройдут по Лондону торжественной процессией. В Букингемском дворце состоится праздничный концерт.
Ко времени праздника королеве исполнится 96 лет.
Какие события ожидаются?
В первый день юбилея в Уайтхолле состоится торжественная смена караула с участием 1400 солдат, 200 коней и 400 оркестрантов.
В ночь с четверга на пятницу по всей Британии и ее заморским территориям загорятся "платиновые маяки". Впервые их зажгут также в столицах стран Содружества.
В пятницу будет отслужен благодарственный молебен в соборе Святого Павла.
Субботу королева с семьей проведет на Эпсомском дерби, а вечером пройдет торжественный концерт. Состав исполнителей пока не назван, но известно, что отдельные номера будут посвящены важнейшим событиям 70-летнего царствования Елизаветы II.
В воскресенье представители общественности будут приглашены во дворец на юбилейный обед, а по всей стране состоятся вечеринки под открытым небом. В тот же день в районе дворца пройдет торжественное шествие с музыкой, карнавальными костюмами, театрализованными и цирковыми номерами.
Ожидается, что королева будет присутствовать на всех мероприятиях, кроме юбилейного обеда.
Основные торжества запланированы на первую неделю июня, но празднование в Британии, странах Содружества и по всему миру продлятся целый год. Королева и члены монаршей семьи будут путешествовать по стране и принимать в них участие.
"В последнее время королева несколько сократила активность, но по-прежнему вовлечена во все. Естественно, она и Букингемский дворец надеются, что праздник даст британцам возможность проявить преданность, уважение и любовь к своему монарху", - говорит корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.
Сообщается, что королева предвкушает праздник и видит в нем возможность для себя,своей семьи и публики "немного повеселиться" после нынешнего года. Он выдался невеселым для Виндзоров из-за недавней кончины супруга королевы герцога Эдинбургского.
Среди британских монархов Елизавета II - рекордсмен по продолжительности пребывания на престоле.
В мире на сегодняшний день дольше ее царствовали три правителя: король Свазиленда Собуза II (82 года), Людовик XIV (72 года) и король Таиланда Пхумипхон Адульядет (70 лет).
При этом неясно, следует ли считать Собузу, унаследовавшего престол четырехмесячным младенцем, поскольку большую часть его жизни Свазиленд был не суверенным государством, а британским протекторатом.
Главные праздники в жизни королевской семьи:
- 6 февраля 1952 года - коронация Елизаветы II
- 14 ноября 1973 года - свадьба ее дочери принцессы Анны и Марка Филлипса
- 7 июня 1977 года - серебряный юбилей царствования
- 29 июля 1981 года - свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер
- 3 июня 2002 года - золотой юбилей
- 29 апреля 2011 года - свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- 5 июня 2012 года - бриллиантовый юбилей
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