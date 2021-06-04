"Белые розы — для дебилов". Лайма Вайкуле высказалась о современной поп-музыке

Латвийская певица Лайма Вайкуле приняла участие в YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити", где нелицеприятно высказалась о творчестве "Ласкового мая".

На шоу достается многим исполнителям. Суть его в том, что в студию к Галкину приходят известные гости - вместе они слушают современные песни и затем высказывают о них свое мнение.

Про "Ласковый май" 67-летняя Вайкуле вспомнила после прослушивания композиции "Мальчик на девятке", которая сейчас очень популярна среди пользователей соцсети Tik-Tok. Песня сделана в стиле российской поп-музыки 1980-90-х годов. Лайма, не стесняясь в выражениях, назвала ее какашкой. "Это "Ласковый май", какие-то "Белые розы", - оценила она. А на уточняющий вопрос Галкина, плохо ли это, ответила: "Очень плохо. Это для дебилов. Все такое несчастненькое. Мы портим вкус слушателя".

В целом же певица невысоко оценила все прозвучавшие песни, несмотря на то, что Максим Галкин пытался смягчить ее реакцию. С Лаймой почти во всем согласилась и вторая гостья шоу - Айза Долматова.

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