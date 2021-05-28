Брэд Питт и Анджелина Джоли получили равные права на детей

После продолжительной тяжбы суд признал право знаменитого киноактера Брэда Питта на опеку и совместное воспитание детей совместно с бывшей женой Анджелиной Джоли, также звездой Голливуда.

Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на "непреодолимые разногласия", и с тех пор вела юридический спор о правах на детей, многие детали которого оставались скрытыми от публики.

Выбранный супругами третейский судья Джон Удеркирк вынес решение в пользу Питта.

Решение существенно увеличит время, которое Питт сможет проводить с детьми, сообщил осведомленный источник агентству Press Association.

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Джоли являются родителями трех приемных (19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса и 16-летней Захары) и трех биологических детей (14-летней Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса). Мэддокс, Захара и Пакс родом, соответственно, из Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

Все дети получили свободное образование и учились дома, самостоятельно выбирая, какими предметами желают заниматься. Джоли говорила, что не верит в дисциплину и правила.

К Мэддоксу как совершеннолетнему постановление суда не относится.

Джоли находит решение сомнительным и будет продолжать судиться, сообщил информированный источник интернет-изданию Page Six.

По его словам, Джоли не возражает против совместной опеки, но имеются "другие чувствительные моменты".

В ходе слушаний, длившихся несколько месяцев, было заслушано большое количество свидетелей, экспертов и врачей, заявил другой источник. Джоли критиковала решение судьи не заслушивать показания детей.

Ранее она утверждала, что Питт плохо обращался с детьми и буйствовал в их присутствии, но расследование подтвердило его невиновность.

Пара познакомилась в 2005 году на съемках боевика "Мистер и миссис Смит".

Это был второй брак для Питта, прежде женатого на звезде телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон, и третий для Джоли, после актеров Билли Торнтона и Джонни Миллера.

В прошлогоднем интервью журналу Vogue Джоли сказала, что рассталась с мужем ради благополучия детей.

"Это было правильное решение, - заявила она. - Я продолжаю отдавать все силы их восстановлению".

Питт в 2017 году поведал журналу GQ, что решил бросить пить и курить марихуану.

"Каждый такой неверный шаг был для меня шагом к озарению, пониманию и некой радости", - рассказал он.

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