Bang & Olufsen: безупречная симфония дизайна, качества и звука

Компания Bang & Olufsen была основана в ноябре 1925 года и в прошлом году отпраздновала свое 95-летие. В наши дни Bang & Olufsen – это один из самых уважаемых производителей в области акустических приборов для дома. У компании есть фирменные магазины по всему миру, в которых те, кто знают и ценят значение звука и дизайна, могут приобрести престижную технику датского производителя. А 95 лет назад все началось с двух молодых и полных энтузиазма инженеров-электриков – Питера Банга и Свенда Олуфсена, которые создали свои первые изобретения на чердаке деревенского дома.

Даже первые изделия Bang & Olufsen были прорывными. Они использовали стиль домашней мебели и предметов интерьера – в современном мире дизайна это называют skeuomorph и широко используют, но по тем временам это было в новинку. Поэтому можно сказать, что первые радиоаппараты компании были не просто квадратными ящиками, но усладой для глаз. Банг и Олуфсен считали, что их продукты должны приносить удовольствие – для слуха и для глаза, а также должны вызывать приятные тактильные ощущения, например, от прикосновения к рычагу регулирования волн радиоаппарата. Такой подход к дизайну в компании сохранили до сих пор.

Foto: Organizatorių nuotr.

Foto: Organizatorių nuotr.

Foto: Organizatorių nuotr.

Бизнес продолжал расти и процветать, и в 1939 году Банг и Олуфсен создали радиоприемник Beolit. В последствии приставка Beo стала использоваться в разных линиях продуктов – начиная с самых дорогих телевизоров BeoVision до доступных наушников BeoPlay, которые компания производит и по сей день.

Foto: Organizatorių nuotr.

Приоритетом предприятия стал звук. Bang & Olufsen разработала систему звукозаписи, которую использовали в киноиндустрии. Их колонки использовали в армейских автомобилях и в цирке. Известный радиоаппарат Beolit 39 с бакелитовым корпусом – яркий пример того периода, в котором привлекательный дизайн объединен с безупречным качеством звука.

Foto: Organizatorių nuotr.

Примечательно, что поклонником Bang & Olufsen был сам Стив Джобс! Пока Apple не сделала алюминиевую конструкцию модной в электронике широкого потребления, Bang & Olufsen были первыми, кто начал использовать металл в премиальном дизайне. Джобс часто восхищался продукцией датской компании и говорил, что Apple черпала вдохновение у Bang & Olufsen, работая над iPod. Основой для дизайна плейера Apple стал беспроводной телефон BeoCom 6000, который разработал Хенрик Сёриг Томсен. Он использовал интуитивную круговую навигацию для быстрого доступа к практическим функциям, например, к телефонной книжке. После этого Bang & Olufsen использовала круговую навигацию в своих технологиях на протяжении десятилетий.

Foto: Organizatorių nuotr.

Дизайнеры других компаний старались догнать Bang & Olufsen, зачастую копируя или используя стиль датчан в своих изделиях. Несмотря на то, что конкуренция в наши дни стала жестче, Bang & Olufsen выпускают инновационные продукты, которые соответствуют высоким стандартам дизайна, и все также делают ставку на звук.

Например, полноразмерные адаптивные беспроводные наушники Beoplay H9 воплощают идеальное равновесие между эстетикой и производительностью – от алюминиевого корпуса до сменных ушных подушечек из кожи. Beoplay H9 считается квинтэссенцией того опыта, который Bang & Olufsen накопил за почти сто лет работы. В наушниках использован алюминий, нержавеющая сталь и полимеры, чтобы создать легкий и прочный корпус, а также обеспечить комфорт при длительной носке. У этих беспроводных наушников, которые разработаны именно для длительного использования, есть пять аудио настроек, которыми можно управлять в приложении Bang & Olufsen. Погрузитесь в чистые звуки музыки или в чарующую тишину, создав свой собственный звуковой пейзаж.

Foto: Organizatorių nuotr.

Для любителей активного образа жизни Bang & Olufsen создали беспроводные наушники третьего поколения Beoplay E8, которые отличаются автономией, премиальным дизайном и кристально чистым звучанием. Инженеры по звуку отрегулировали наушники таким образом, чтобы они звучали максимально чисто. В свою очередь режим прозрачности помогает одним движением переключаться на окружающие звуки.

Foto: Organizatorių nuotr.

Foto: Organizatorių nuotr.

Те, кто предпочитает отдых в кругу друзей, оценят водонепроницаемую беспроводную колонку второго поколения Beosound A1. У этой колонки длительное время прослушивания, полностью водостойкий корпус, встроенный голосовой помощник и мощный звук. Утонченный и компактный дизайн Beosound A1 предлагает лучшее из того, что доступно в мире музыки на данный момент. Острое и всеобъемлющее звучание True360 делает колонку незаменимым помощником на любом мероприятии. Функция мульти-подключения позволяет управлять колонкой с двух устройств одновременно. Прочный водонепроницаемый корпус надежно защищен от песка и пыли. От пляжа до ванной – музыка будет звучать, куда бы вы ее ни взяли.

«Нашу первую колонку A1 пользователи любили за минималистичный дизайн, мобильность, мощный звук, а также за возможность разговаривать с друзьями и семьей по громкой связи. Новая колонка Beosound A1 обладает теми же качествами, но на новом уровне», – рассказывает Кристофер Остергард Поулсен, вице-президент по развитию продуктов Bang & Olufsen.

Foto: Organizatorių nuotr.

Все новые продукты разработаны по уникальной формуле, которая была создана почти 100 лет назад – дизайн высочайшего класса, качественная конструкция и чистый звук. Эти составляющие оценило огромное количество меломанов во всем мире. Присоединяйтесь к датскому чуду Bang & Olufsen и вы!

Продукцию Bang & Olufsen можно приобрести в авторизованных партнерских магазинах.

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