"Прелестная куколка": Долина устроила смелую фотосессию в платье

Советская и российская эстрадная и джазовая певица Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram видео очередной фотосессии, которую устроила дома.

На выложенном в социальной сети ролике 65-летняя народная артистка РФ попозировала в окружении множества туфель. Нежное платье с пышной юбкой она дополнила строгим черным пиджаком, а завершили образ романтичные крупные локоны и яркий мейкап. В комментариях к посту пользователи Сети отметили, что знаменитость выглядит как «прелестная куколка».

«Очень забавная сегодня получилась фотосессия», — написала в подписи к публикации Долина.

Заинтригованные фанаты сообщили о том, что теперь с нетерпением ждут результатов съемки. «Как можно быть такой красивой? Нет слов», — отреагировала на увиденное одна из поклонниц.

Стоит отметить, что Лариса Долина довольно активно делится своими фотографиями в социальных сетях, пытаясь убедить фолловеров, что в свои годы выглядит довольно моложаво. Однако некоторые подписчики упрекают ее в использовании фотошопа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!