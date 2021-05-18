50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором объявила о том, что стала матерью.

Свою публикацию в социальной сети 50-летняя знаменитость сопроводила трогательным фото, на котором она держит в руках маленькие розовые ножки младенца.

«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы», - написала в подписи к публикации Кэмпбелл.

Чуть больше года в интервью изданию The Wall Street Journal известная на весь мир манекенщица с опаской говорила о возможности стать мамой. Она признавалась, что не готова жертвовать карьерой ради детей, но не отрицала возможности познать радость материнства в будущем.

В 2017 году Кэмпбелл отмечала, что в ее голову часто приходят мысли о том, чтобы стать матерью. При этом модель выражала уверенность в том, что с современным уровнем развития науки она сможет заняться этим вопросом в любое время.

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