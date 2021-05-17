Галкин показал умиление Пугачевой после трогательного подарка от сына

Сын певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Гарри слегка приболел и не пошел в школу. Свалившееся на него свободное время мальчик решил потратить с пользой и порадовать свою маму. Бесценную реакцию записал на видео его отец.

На опубликованных кадрах видно, как Гарри ведет маму по дому, просит ее не открывать глаза и не поглядывать.

Затем он заводит ее в столовую и разрешает посмотреть на поднос, накрытый салфеткой. Как оказалось, мальчик решил порадовать певицу полезной выпечкой.

«По моему рецепту. Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар. Еще что-то там добавляли», - сказал мальчик, вызвав у матери неподдельную улыбку.

«Сынок, какой же ты у меня умница, дай я тебя поцелую», - сказала растроганная таким вниманием Алла Борисовна.

Далее Галкин перевел взор на горничную и спросил ее, помогала ли она готовить Гарри. Та ответила, что помогла, но совсем «чуть-чуть».

В начале мая Пугачева разместила на своей странице в Instagram видео, как и с Максимом Галкиным дети Елизавета и Гарри поздравляют россиян пасхальными стихами со Светлым Христовым Воскресением.

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