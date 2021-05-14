Ургант в своем шоу прокомментировал требование Жириновского и его слова о том, что у телеведущего слабое чувство юмора.
«Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете», — заявил Ургант.
Также телеведущий отметил, что Жириновский «просто так» ерунду молоть не будет ради привлечения к себе внимания.
Ранее Ургант в своем шоу пошутил над Жириновским и Зюгановым, сравнив политиков с семейной парой, которая «вроде ругается», но столько лет вместе.
Ведущий добавил, что Жириновский и Зюганов уже три десятилетия веселят общественность, а главного думского коммуниста назвал идеальным подарком на юбилей Владимира Вольфовича.
После этого Жириновский заявил, что закроет шоу «Вечерний Ургант».
«Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец», — пригрозил политик.
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