Лидер "Руки вверх!" назвал причину распада группы

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью изданию «7 Дней» поделился подробностями распада коллектива.

По словам артиста, его дуэт с Алексеем Потехиным в 1999 году перестал сотрудничать с продюсером Андреем Маликовым, так как в то время группа уже хорошо зарабатывала на концертах и гастролях сама, стремясь к независимости. «Материально стало намного легче. До этого, давая по полсотни концертов в месяц, мы жили относительно скромно. Бесконечно экономили, откладывали, пытались накопить», - рассказал Жуков. Музыкант признался, что через пару месяцев купил новую машину и практически сразу — квартиру.

Он добавил, что бывший продюсер затаил обиду на популярный дуэт и в отместку распускал об артистах слухи в средствах массовой информации. В 2006 году Потехин и Жуков приняли окончательное решение о роспуске «Руки вверх!». Как отметил экс-лидер коллектива, расставание вышло скомканным, в планах было одно, но получилось по-другому. К тому моменту, как заявил собеседник издания, они были как сиамские близнецы — каждый знал, что скажет коллега по группе, как отреагирует, пошутит. По мнению Жукова, когда люди вместе только потому, что привыкли, — это начало конца. «Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — сказал он.

Жуков и Потехин продолжили общение после того, как коллектив прекратил свое существование. На отдельных выступлениях они работали вместе, однако бывший фронтмен «Руки вверх!» заверил поклонников, что полноценного воссоединения дуэта не предвидится.

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