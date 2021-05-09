Галкин сообщил о смерти близкого человека: "Пародия на него стала популярной"

Шоумен Максим Галкин сообщил об уходе близкого человека, во многом определившего его судьбу. По словам артиста, скончался его учитель - директор его школы Юрий Завельский.

Галкин рассказал, что педагог проработал в школе более 43 лет и покинул пост в возрасте 91 года.

"Сделав для школы очень многое, - добавил он, - в том числе, и в последние десять лет своей работы".

Юморист поделился архивным снимком со старым другом, сделанным несколько лет назад.

Он вспомнил, что еще в те юные годы сделал пародию на учителя, и "она стала такой популярной в школе", что на выпускном педагог пошутил: что же он теперь будет делать без своего героя.

"Это был человек невероятных знаний, беспрецедентной преданности своему делу", - добавил Галкин, подчеркнув, что "не встречал больше людей, настолько любящих свою профессию".

Столичный департамент образования и науки подтвердил смерть Юрия Завельского и отметил, что за годы труда учитель воспитал многие поколений учеников и целую "плеяду педагогов, которые продолжают начатое им дело".

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