Лидия Федосеева-Шукшина верит в воссоединение с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина настроена на встречу с Бари Алибасовым. Супруги пока в официальном браке, хотя живут в разных городах.

После расставания с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов уже несколько месяцев живет в Калининграде.

Зимой шоумен упал и получил серьёзную травму ноги. Сегодня Алибасов передвигается в инвалидном кресле, за ним ухаживают медицинские работники. Вопрос о возврате продюсера в Москву пока не решен. При этом сын продюсер Бари-младший приобрел для известного отца дом в Московской области, стоимостью более 50 миллионов рублей!

К слову, с кем сейчас строит своё личное счастье Бари Каримович в Калининграде неизвестно. Однако законная жена продюсера актриса Лидия Федосеева-Шукшина ждёт его в Москве.

Как рассказала «МК» адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, Лидия Николаевна верит, что ей удасться воссоединиться с Бари Каримовичем.

«Лидия Николаевна и Бари Каримович пока пребывают в браке, - отметила Юлия. - Надеемся на скорую встречу супругов после праздников».

В прошлом году Алибасов и Шукшина сначала развелись, а потом примирились. Актриса и продюсер даже встретили Новый год вместе и провели несколько дней накануне Рождества. Тогда они договорились приостановить все судебные тяжбы и восстановить брак.

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