Удаление волос александритовым лазером: изменения будут заметны уже после первых процедур

Удаление волос может стать настоящей головной болью как для женщин, так и для мужчин. Высыпания, вросшие волоски и быстрый рост волос — вот только некоторые из неприятностей, которые вызывает данная процедура. Поэтому неудивительно, что все больше людей отдают предпочтение удалению волос лазером. О преимуществах данной процедуры рассказывает одна из основателей международной группы клиник «Era Esthetic», врач-дерматолог Юргита Стошкене.

– Какие преимущества имеет удаление волос лазером по сравнению с другими видами эпиляции?

– Эта процедура очень облегчает ежедневный уход за кожей, особенно женщинам: не только экономит время, но и обеспечивает чувство комфорта. Им не нужно думать о нежелательных волосах, планировать время для депиляции или беспокоиться о высыпаниях в зоне депиляции или бритья.

В настоящее время технологические возможности серьезно шагнули вперед, а этот вид эпиляции — самый прогрессивный, поскольку обеспечивает долгосрочный результат. Лазер — это медицинский прибор, излучающий волны одной длины и уничтожающий волосяной фолликул и окружающие клетки, из которых формируется зачаток волоса. Впрочем, в данном случае важны характеристики лазера, его технические преимущества, параметры, насадки, которые используются во время процедуры, а также компетенция специалиста, который работает с лазером.

В ходе лазерной эпиляции уничтожается волосяной фолликул. Проведение процедуры александритовым лазером Candela Medical стимулирует выработку коллагена, поэтому после процедуры исчезают высыпания и пятна и больше не растут волосы, а кожа становится очень гладкой и нежной— это замечают все клиенты.

Другие же методы удаления волос, такие как депиляция воском, электроэпиляция или бритье, создают множество неудобств: вызывают боль, высыпания, врастание волос в кожу, не говоря уже о том, как быстро волосы после этого отрастают, а после высыпаний на коже остаются темные пятна. Когда к вышеописанным явлениям добавляется бактериальная инфекция, на коже могут остаться шрамы. Эта проблема актуальна как для женщин, так и для мужчин, которые прибегают к удалению волос лазером по причине наличия незаживающих высыпаний после бритья.

– Давайте поговорим о влиянии на здоровье человека. Не вредит ли удаление волос лазером здоровью человек, не остаются ли после процедуры различные шрамы? А, может, это очень болезненная процедура?

– В ходе множества клинических исследований было подтверждено, что лечение лазером является полностью безопасным для организма. Однако это утверждение действительно только в том случае, если лечение проводит опытный специалист, а у клиента отсутствуют противопоказания. Результат может отличаться по причине побочных эффектов, возникших по неопытности мастера или по вине клиента.

Клиника «Era Esthetis» имеет самый большой опыт удаления волос александритовым лазером во всей Литве — целых 12 лет. Поэтому мы одни из лучших и знаем, как правильно проводить процедуру, какие параметры применять, чтобы обеспечить ее безопасность и максимальную эффективность. В нашей клинике для удаления волос используются самые мощные александритовые лазеры GentleLase Pro и GentleMax Pro компании Candela Medical. Интегрированная динамическая система охлаждения кожи (DCD) обеспечивает дополнительную защиту путем распыления на кожу охлаждающего газа перед, во время и после подачи импульса, поэтому во время процедуры чувствуется только легкое покалывание. Данная технология позволяет безопасно и безболезненно использовать импульсы большей мощности. Данная функция александритовых лазеров GentleLase Pro и GentleMax Pro позволяет отказаться от контактного охлаждения или использования охлаждающих гелей, которые применяются при проведении процедур другими лазерами.

В нашей клинике работают профессиональные врачи-дерматологи — специалисты с большим опытом. Мы были первыми в Литве, кто начал проводить процедуры удаления волос александритовым лазером. Мы замечаем, что клиенты обращаются в нашу клинику по рекомендациям других людей — информация передается из уст в уста. Им важно, чтобы волосы не просто выпали, а не росли на протяжении долгого периода времени.

После прохождения курса из 3–6 процедур в дальнейшем будет достаточно проводить одну поддерживающую процедуру в год. Приобрести лазер могут многие, однако безопасность и эффективность процедуры всегда определяет опыт, практика, количество уже проведенных процедур. Если клиника приобрела лазер, особенно это касается мощного прибора, такого как александритовый лазер, недавно, часто могут возникать различные нежелательные реакции, иногда даже ожоги.

Наша клиника постоянно представляет и внедряет новые технологии, тщательно их отбирая и совершенствуясь на различных конгрессах и семинарах. Кроме того, мы регулярно проверяем и обновляем параметры, поэтому наши клиенты могут быть уверены, что услуга будет предоставлена должным образом с использованием наиболее прогрессивных и эффективных методов.

— Как проходит процедура удаления волос лазером? Сколько времени занимает?

– Лазеры GentleLase Pro и GentleMax Pro компании Candela Medical — самые мощные и быстрые из всех существующих лазеров для эпиляции, поэтому являются самыми эффективными в данной сфере.

Содержащийся в волосах пигмент меланин поглощает волны александритового лазера длиной 755 нм лучше, чем волны любых других лазеров. Его мощность превышает мощность других лазеров в несколько, а то и в несколько десятков раз. Этот лазер больше всего подходит для людей с I–III типами кожи (тип кожи большинства жителей Литвы, за исключением случаев, когда они только что загорали на солнце), а его мощность позволяет удалить даже самые тонкие волосы.

Технология, используемая в этих лазерах, позволяет использовать различные лазерные аппликаторы — от самых маленьких до самых больших. Поэтому удаление волос александритовым лазером — очень быстрая процедура: удаление волос над верхней губой занимает всего несколько секунд, в подмышечной впадине — 3 минуты, на ногах и на спине — 20–30 минут, в области живота у мужчин — 10 минут, а у женщин — 1 минуту.

– Сколько процедур зачастую требуется провести?

– В среднем проводится курс только из 6 процедур. Зачастую уже после третьей процедуры александритовым лазером получается удалить до 80 % волос, а после завершения курса можно ожидать удаления 95 % волос. После первой процедуры волосы выпадают, на долгое время уменьшается их количество, скорость роста значительно замедляется, а отросшие волоски становятся тоньше и менее заметными, создавая меньше косметических проблем. Кроме того, уже после первых процедур волосы перестают врастать.

Процедура удаления волос лазером проводится каждые 4–6 недель и имеет долгосрочные результаты. В зависимости от гормонального фона организма в будущем могут потребоваться поддерживающие процедуры, однако они проводятся очень редко — 1 или 2 раза в год.

– Существует мнение, что это очень дорогая процедура. Как обстоит ситуация на самом деле?

– Стоимость процедуры зависит от нескольких факторов. При использовании александритового лазера понадобится меньшее количество процедур, поскольку он один из самых мощных. Он в 11 раз мощнее других лазеров, поэтому при его использовании зачастую требуется меньшее количество процедур. Поскольку в Литве мы являемся единственным официальным представителем, использующим этот лазер, мы можем предложить одни из самых низких цен на процедуры. В настоящее время действует несколько специальных предложений: удаляя волосы в одной части тела, в других областях процедуры проводятся бесплатно, поэтому в нашей клинике клиенты могут и сэкономить.

– В чем преимущество александритового лазера по сравнению с другими?

– В нашей клинике используются только александритовые лазерные платформы Candela Medical мощностью до 17,666 Вт, в то время как мощность других лазеров — 1,6–2,9 Вт, а это значит, что александритовые лазеры в 6–11 раз мощнее. Это самые мощные лазеры.

У нас имеются последние версии александритовых лазеров и все типы насадок. Для сравнения: гибридные лазеры имеют только одну александритовую насадку малой мощности, установленную в диодный лазер, а мощность платформы не превышает 2,9 Вт. Эффективность таких лазеров ниже, поэтому не стоит надеяться на продолжительные результаты.

Кроме того, существует большое количество александритовых лазеров с низкой мощностью, и соответственно, невысокой эффективностью. Длина волны александритового лазера — 755 нм, поэтому он хорошо поглощается содержащимся в волосах меланином. Однако для того, чтобы поглощенная лазером энергия проникла в волосяную луковицу, необходима высокая мощность, поэтому если она недостаточная, будет уничтожена только верхняя часть волос, а достигнуть долгосрочного результата не удастся. За свой многолетний опыт у нас были и такие лазеры, которые совсем не вызывают боли. Однако, несмотря на то, что процедуры были приятными и безболезненными, от них пришлось отказаться, поскольку они не давали долгосрочного результата. Кроме того, существуют диодные лазеры с длиной волны 810 нм, которые лучше всего воздействуют на содержащийся в капиллярах оксигемоглобин, а не на меланин в волосах.

Мы тесно сотрудничаем с немецкой компанией Candela Medical и являемся их партнерами. Она уже 25 лет обеспечивает поставку лазеров Candela на немецкий рынок. Мы также поддерживаем тесные отношения с руководителями американского филиала компании Candela Medical, поэтому в нашей клинике установлены последние обновления этих лазеров и настроены все необходимые параметры, определяющие эффективность процедуры.

Мы единственная компания в Литве, которая использует специальную насадку для загоревшей кожи 20/22/24 мм. Это оптоволоконный кабель александритового лазера с самой большой на данный момент площадью луча, который обрабатывает большую область на коже и обеспечивает максимально быстрое проведение процедуры даже на загоревшей коже. Однако следует отметить, что для достижения долгосрочных результатов не нужно злоупотреблять солнечными ваннами, поскольку на более светлой коже можно безопасно использовать более мощные лазерные импульсы.

– Удаляют ли волосы лазером только женщины, или встречаются и мужчины?

– К нам обращаются не только женщины — процедуру удаления волос проводят как женщины, так и мужчины. Это одна из самых популярных в настоящее время процедур, которая обеспечивает удобство, комфорт и шелковистую кожу, а также экономит время.

«На сегодняшний день я прошла весь рекомендованный курс удаления волос в зоне подмышек и бикини. Должна признаться — это одна из самых лучших вещей в жизни женщины. Я уже не раз говорила: думаю, что большинство женщин даже не представляют, насколько это удобно — больше не думать о нежелательных волосах, не планировать время для проведения депиляции. Я действительно рекомендую хорошо подумать, не стоит ли забыть о головной боли относительно депиляции и отдать предпочтение удалению волос лазером. Мне кажется, это абсолютно прекрасное изобретение 21 века для занятой женщины!» — делится положительным опытом удаления волос лазером модель и блогер Симона Бурбайте.

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