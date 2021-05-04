ФОТО | "Психанул": Владимир Пресняков побрился налысо

53-летний Владимир Пресняков кардинально сменил имидж во время отдыха на Мальдивских островах — певец побрился наголо. «Психанул», — подписал он опубликованное в инстаграме фото, на котором запечатлен лысым.

Поклонники удивились неожиданному преображению артиста. Многим новый имидж Преснякова понравился, они сравнили певца с Федором Бондарчуком. Однако большинство фанатов раскритиковало новую прическу Владимира и отметило, что она сделала его похожим на старика и даже неузнаваемым.

“Сила”, “Класс”, “С Бондарчуком стали похожи”, “Ленин прямо. Володя Ульянов”, “Вылитый Федор Бондарчук”, “Ой! Не психуйте больше, Владимир”, “Прибавило возраст”, “Как старый дед. Не надо так психовать”, “Я не узнала, Вова”, “Верните волосы”, — писали в комментариях пользователи сети.

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