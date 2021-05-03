Лжесвидетелям по делу Ефремова огласили обвинительные приговоры

Суд вынес приговоры свидетелям защиты Михаила Ефремова, которого ранее осудили за ДТП со смертельным исходом. После того как сам актер отправился в колонию, двух человек обвиняли в даче ложных свидетельских показаний во время разбирательства, — напоминает Super.

Тевана Бадасяна, который заявлял, что видел, как мужчина садился не на водительское, а на заднее сиденье автомобиля Ефремова, приговорили к одному году исправительных работ.

Второй подсудимый — слепой на один глаз Александр Кобец — получил 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы. В день злополучной аварии он гулял по Москве с друзьями и распивал алкоголь. Кобец уверял, что в машине было два человека, а со стороны водителя вышел молодой человек без седины. Свидетель до сих пор уверяет, что это был не Ефремов — тот якобы ехал на пассажирском. Правда, Кобец признался, что на втором глазу у него минус три и он был без очков.

Сам Ефремов наказания за привлечение к защите осужденных избежал: следствие выяснило, что он не участвовал в их поиске и не давал инструкций, какие давать показания.

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