Дочь Заворотнюк пригрозила врагам больной матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на нападки недоброжелателей, которые сочли болезнь ее матери поводом для насмешек и злословия.

В соцсети девушка пообщалась с поклонниками - повзрослевшая наследница звезды экрана стремительно набирает популярность в сетевом пространстве - и ответила на один неприятный комментарий.

Подписчица обратилась к Анне Заворотнюк, напомнив, что вокруг болезни ее мамы долгое время был "нездоровый ажиотаж". Девушка сообщила, что от своего имени отвечала злопыхателям, так как разделяет боль семьи актрисы: ее родственник тоже болеет. Дочь актрисы поблагодарила за поддержку и добавила, что девушке не стоит тратить силы на ответы таким людям.

"Эти люди получат сполна", - пообещала Анна.

Она высказала мнение, что "надо быть настоящим отморозком", чтобы "говорить плохо о человеке в таком состоянии".

Что именно происходит с Анастасией Заворотнюк, неизвестно до сих пор. Какое-то время назад актриса почти исчезла из публичного пространства, лишь изредка появляясь на мероприятиях, а затем пропала вовсе. Пошли слухи о проблемах со здоровьем, а "информированные источники" подливали масла в огонь, сообщая о том, что артистка якобы получает помощь врачей-онкологов. Тогда родилась версия, согласно которой Заворотнюк могла заболеть раком мозга после процедуры ЭКО - считается, что такая же судьба ранее постигла певицу Жанну Фриске. Были и конспирологические версии: якобы актриса инсценировала свою болезнь из-за проблем с долгами.

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