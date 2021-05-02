Еще одна певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

У украинской певицы Ани Лорак, обвинившей продюсера Константина Меладзе в харассменте, обнаружилась неожиданная поддержка. Ее коллега из Украины Оля Полякова также сообщила о домогательствах со стороны Меладзе.

В своем Instagram-аккаунте она отметила, что верит Ани Лорак. По ее словам, она "сама получала предложение подобного рода от этого же человека". В связи с этим она призвала Лорак ни перед кем не оправдываться. По словам Поляковой, только так получится уберечь девушек от харассмента.

Полякова добавила, что обычно о таких случаях принято молчать, так как тема домогательств считается в нашем обществе "чем-то порицаемым". Однако замалчивание, по ее мнению, "поощрает такое поведение мужчин".

Ранее певица Ани Лорак утверждала, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей стать известной через сексуальные отношения. Знаменитость такое предложение повергло в шок, и она решила сохранить достоинство, отказавшись от подобного "сотрудничества". После этого многие звезды шоу-бизнеса обрушились на Ани Лорак с критикой. При этом некоторые поддержали исполнительницу после ее заявления.

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