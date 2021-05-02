"Нет никаких принципов": замаскированный Киркоров узнал мнение россиян о себе

Филипп Киркоров устроил соревнование с тиктокером Даней Милохиным, кто больше заработает чаевых во время работы на обычной вакансии. Киркоров стал водителем такси, а Милохин – курьером. Филиппу Бедросовичу для того, чтобы его сразу не узнали пассажиры, пришлось натянуть капюшон, одеть маску и немного изменить голос. Так он подвез несколько человек.

Сначала Киркоров прокатил пожилую женщину. Он спросил ее, что она думает про знаменитого певца. «Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды», - нейтрально высказалась она. И тут же добавила, что у Киркорова есть песни, которые ей нравятся. «Водитель» в ответ заявил, что он подвозил Киркорова, и тот оставил «хорошие» чаевые. «Не жадный!» - высказался артист.

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Через некоторое время он раскрыл свою личность, сняв маску, вызвав неподдельное удивление у россиянки. Певец попросил у нее чаевых, но у той наличных с собой не было, и она позвонила родственнику, чтобы тот прислал ей деньги на телефон. Просила 500 рублей, но родственник, узнав, с кем едет старушка, выслал ей тысячу.

Следующим пассажиром Киркорова стал молодой мужчина, назвавшийся актером. Он заявил, что шапочно знаком с Александром Петровым. «Водитель» поинтересовался у мужчины, что он думает о Киркорове. Парень ответил, что артист «лезет везде». «Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо», - озвучил свое мнение россиянин.

Вскоре Киркоров не выдержал, и снял маску, а потом и вовсе исполнил одну из песен. Россиянин сделал вид, что не узнает звезду. «Так я не понимаю, ты понял или не понял, что я – Киркоров?» - спросил артист. Паренек ответил, что он все понял, но решил «держать марку».

Следующими пассажирами Киркорова стали три девушки. Артист включил им музыку, но они признались, что трек им не понравился. Тогда певец раскрыл свою личность, и одна из девушек вскричала «Господи, боже!», тут же признавшись, что чуть не получила инфаркт.

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