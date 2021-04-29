“Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся”, — ответила артистка журналистам.
Сам Контантин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак об их не сложившимся сотрудничестве. А вот Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певицы в адрес его брата. Артист назвал все выдумкой.
Стоит отметить, что Светлана Лобода и Лолита Милявская также подвергли сомнению заявление о домогательствах.
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