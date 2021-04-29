Умер актер Хуан Хоя Борха — герой мема про хохочущего испанца

В Испании скончался комик Хуан Хоя Борха, получивший всемирную известность как Эль Риситас (El Risitas) или Хохотун — герой мема про хохочущего испанца. О смерти 65-летнего актера сообщило ABC Sevilla

Борха умер днем 28 апреля в одной из больниц Севильи. По данным издания, в сентябре 2020 года из-за болезни комику ампутировали ногу, последние месяцы он находился под наблюдением врачей.

Чем известен Хуан Хоя Борха:

В Испании Борха снимался в фильмах и сериалах, но всемирную известность ему принес мем, после которого его прозвали Хохотун (Эль Риситас). В 2002 году во время телеинтервью комик рассказал забавный случай из того периода своей жизни, когда он работал посудомойщиком в ресторане на пляже. По совету коллеги Борха замочил на ночь в океане 20 сковород для паэльи, а утром обнаружил, что потерял 19 из них. Ролик с заразительным смехом актера из интервью стал популярен в интернете, его использовали для создания пародий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!