ВИДЕО: Литвинова сняла для Земфиры новый клип

Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек "Пальто", который вошел в последний альбом исполнительницы "Бордерлайн".

В черно-белом ролике, снятом актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой, текст песни появляется на вещах и людях в кадре: на оконном стекле, билете в кино, принте на футболке и др.

В последнем кадре финальная фраза показана в виде сообщения от неизвестного пользователя на экране телефона. На заставке телефона установлен цветочный паттерн, знакомый фанатам Земфиры по обложке ее первого альбома, вышедшего в 1999 году.

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В ночь на 26 февраля Земфира без анонса выпустила седьмой по счету и первый за восемь лет альбом "Бордерлайн". В него вошли 12 треков, в том числе ранее вышедшие "Остин" и "Крым", а также "Абьюз", который до недавнего времени был доступен лишь в концертной записи. Предыдущий ее альбом, "Жить в твоей голове", вышел в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Земфира выпустила второй альбом за полтора месяца.

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