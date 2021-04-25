Скандальная слава Долиной перекрыла популярность Пугачевой

В последнее время имя Ларисы Долиной постоянно попадает в новости, причем совсем не музыкального характера. В 65 лет легенда эстрады в своем умении устроить ажиотаж вокруг собственной персоны ничуть не уступает старлеткам и юным блогершам.

За считанные дни Лариса Александровна успела поскандалить в интернет-шоу Максима Галкина «Музыкалити» с тик-ток-дивой Валей Карнавал —девушке было рекомендовано петь на кухне, а не на сцене. Весьма унизительно отозваться о певце Михаиле Гребенщикове, вместе с которым она судит участников программы «Ну-ка все вместе» — она сказала артисту «мне вас жалко» после того как бедняга прокомментировал одно из выступлений в проекте. Наконец заставила всю страну считать килограммы, потерянные в результате диеты, и негодовать по поводу якобы потраченных на косметические процедуры миллиона долларов.

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Певица всегда отличалась непростым характером, который иногда связывают и с долгой погоней за стройностью. «Чего вы от нее хотите, она голодает с конца прошлого века», — часто шушукаются за кулисами концертных залов и съемочных павильонов, если Лариса Александровна вдруг начинает громко возмущаться по тому или иному поводу.

Нужно признать, что недавние перемены во внешности певицы оказались наиболее впечатляющими. Сама певица в разных интервью рассказала, что сдала специальный анализ крови, получила списки запретных и рекомендуемых продуктов, перешла на режим интервального питания, в котором отказывается от пищи в течении девятнадцати часов, и в результате стала стройнее более, чем на двадцать килограмм, приведя фигуру к 44-му размеру.

Но если восторги по поводу новой фигуры певицы высказали почти все, то фотографии, на которых Долина, по ее словам, не использовала ретуши, вдохновили на смешанные чувства. Снимки моложавой женщины в вечернем платье и ярком макияже вызвали широкую реакцию от «она великолепна» до «совсем бабуля стыд потеряла». Сразу нашлись и эксперты, которые наперебой сообщали о пластических операциях и косметических процедурах, и даже возникла впечатляющая сумма в миллион долларов, возможно потраченная на такую красоту.

С одной стороны подобные споры в двадцать первом веке выглядят как чудовищное ретро. Женщина имеет право делать со своим телом все, что она пожелает и осуждать ее за это никто не имеет право. Однако именно в двадцать первом веке Лариса Александровна резко разошлась во взглядах и суждениях с теми, кто ее давно знает. В своем стремлении выглядеть молодо и жить энергично певица ничуть не уступает женщинам на десятки лет ее моложе. Но многие ее давние почитатели превратились в тех самых ворчливых бабушек и дедушек, которых раздражает то, что их кумир вдруг помолодела на глазах и отказывается вести себя соответственно возрасту.

С подобным отношением уже давно сталкивается Алла Пугачева, которую клянут то за похудание, то за молодого мужа, то за маленьких детей, то за фото без макияжа. Однако Алла Борисовна не вступает в дискуссии, не ходит по ток-шоу, не ворчит на молодежь. И на этом поле Лариса Александровна явно превзошла Примадонну. Выражаясь языком блогеров, Долина со своими диетами, скандалами и яркими фото прямо-таки «залетела в топ».

Наверное для певицы было бы приятнее залететь в этот самый топ с новой песней. Но есть подозрение, что как певица Лариса Александровна себя полностью реализовала и заняла весьма завидное место в местной музыкальной иерархии. Теперь ей нужно лишь поддерживать свой статус и делать это желательно очень элегантно. Примеры той же Пугачевой или Барбары Стрейзанд могут быть весьма поучительны. Но у Долиной пока есть задор шуметь и скандалить. И если уж это делать, то в безупречно сидящих на стройной фигуре платьях.

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