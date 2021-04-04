Иосиф Пригожин призвал россиян отказаться от поездок в Грузию из-за Познера

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о необходимости отказа от посещения Грузии в связи с недавним инцидентом, произошедшим с телеведущим Владимиром Познером. Так, прилет журналиста в страну вызвал волну протестов.

По мнению знаменитости, россияне должны отказаться от путешествий в Грузию, чтобы наглядно продемонстрировать свое отношение к сложившейся ситуации. Такой скандал не должен остаться в тени, подчеркивает Пригожин.

«Просто поставить этот регион на стоп-лист», – отметил продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также обратил внимание на тот факт, что после данного инцидента Грузия не может называться безопасной страной для россиян. Такие «националистические выпады» приведут государство к краху, считает знаменитость.

Прибытие Познера в Тбилиси вызвало массовую акцию протеста. Собравшиеся были недовольны ранее сделанными заявлениями телеведущего по поводу того, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Отель, в котором остановился журналист, забросали яйцами.

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