"Не приведи Господи": пародия дочери Галкина испугала Пугачеву

Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram два видео со своей младшей дочерью Елизаветой Галкиной. На этих кадрах девочка изобразила поведение современных блогеров, жаждущих побольше лайков. Примадонна призналась, что совершенно не хочет видеть свою повзрослевшую дочь такой же.

На опубликованном видео Лиза сидит за столом и, судя по всему, завтракает.

«Лиза, покажи нам девочку из Инстаграма какую-нибудь», – обратилась к ней Пугачева.

«Хорошие мои, я сегодня вам, наверное, что-нибудь расскажу... Нет, наверное завтра. Чао-какао. Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня», – спародировала девочка современных блогеров.

Лиза справилась со своей ролью столь артистично, что Пугачева написала в Instagram следующее: «Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи».

В свою очередь подписчики певицы отметили талант девочки. Также многие предсказали, что в будущем она добьется не меньшего по сравнению с родителями успеха.

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