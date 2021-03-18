Раздел имущества Петросяна и Степаненко усложнили странные свидетели

Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество. Опись всех предметов заняла около 1000 листов. 16 марта состоялось очередное судебное заседание. Представили юмориста надеялись, что наконец-то в деле будет поставлена точка. Ошибались. Рассмотрение дела перенесли еще на неделю. По мнению адвоката Петросяна, бывшая жена сатирика намеренно затягивает процесс.

- Судебное заседание длилось долго, но комментировать особо нечего. Ничего нового на процессе мы не увидели, - рассказывает адвокат Сергей Жорин.

- Почему никак не завершится процесс?

- Мы уже давно предоставили все документы, но Степаненко постоянно что-то уточняет, затягивает все время.

- Дело серьезное, имущества много, опись аж на тысячу страниц.

- На самом деле все раздуто. Большую часть описания составляют книги, которые Петросян собирал всю жизнь.

- И часть книг тоже хочет забрать Степаненко?

- Да. Хотя они не представляют особую финансовую ценность, просто их много.

- Помимо книг на кону еще квартиры. Кстати, а мебель в квартирах тоже делят?

- Мебель - нет.

- Бывшие супруги хотят все, что описано в деле, поделить пополам?

- Петросян хочет, а Степаненко хочет забрать большую часть.

- Из-за этого весь сыр-бор?

- Конечно. Представители Степаненко еще утверждают, что Евгений Ваганович якобы какие-то деньги вывел. Хотя мы уже два года назад предали все доказательства того, что никаких денег он не выводил. У меня складывается впечатление, что Степаненко просто треплет нервы Петросяну. А вдруг его инфаркт хватит?

– Когда состоится следующее заседание?

- На следующей неделе. Если честно, мы уже подустали от такого затяжного процесса. Если Степаненко никак не может разобраться, не нужно было в суд подавать. Она же сама инициировала весь процесс.

- Как думаете, когда все закончится?

- Мы изначально думали, что все закончится довольно быстро. У суда были все основания, чтобы вынести решение на этой неделе. Но представитель Степаненко настояла, чтобы дело отложили. Еще двух каких-то странных свидетелей привели. Их спросили: «Что вы помните?». Те ответили, что ничего не помнят. На вопрос, зачем тогда пришли, дали ответ, потому что их вызвали. Вот спасибо!

- Степаненко так и живет в той самой огромной квартире в Зачатьевском переулке или переехала?

- Она там и живет.

- Остальные квартиры сдаются?

- Нет , ничего не сдают.

- Минувшим летом Петросян собирался судиться с коллегой Виктором Коклюшкиным, который заявил, что брак с молодой женой вредит сатирику. Чем закончилась та история?

- Коклюшкин потом извинился. Сдал назад. Так что на повестке дня только один суд.

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