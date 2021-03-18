1000 евро в минуту: СМИ узнали “корпоративные” расценки российских звезд

На сайте Госзакупок нашли информацию о заработках артистов, которых чиновники зовут на различные мероприятия, — сообщает mail.ru.

Отмечается, что одним из самых любимых артистов чиновников является Филипп Киркоров, которого регулярно зовут на различные мероприятия. Недавно он выступал в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта и за 40-минутное шоу получил от местных властей 3,5 миллиона рублей. Это означает, что за минуту концерта он зарабатывал почти 90 тысяч рублей - 1000 евро.

По данным сайта, в 2019 году Дима Билан выступил на Дне города в Самаре и получил 4 миллиона рублей (45,5 тыс. евро), несмотря на то, что его появление на сцене вызвало скандал — певец вышел в нетрезвом состоянии и издавал вместо песен странные звуки. Гонорар артисту все равно выплатили.

Актер Сергей Гармаш три года участвовал в роликах одного из коммерческих банков, заработав 1,1 млн евро. Кампания состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок. За снимки артисту платили 13,6 тыс. евро, а за ролики — по 68 тыс.

Николай Басков также заработал на рекламе, выпустив два года назад клип «Караоке». Согласно сайту Госзакупок, в этом музыкальном видео была интегрирована различная реклама, общая сумма которой составила 227 тыс. евро.

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