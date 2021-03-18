Адвокат Бари Алибасова рассказал о его воссоединении с бывшей возлюбленной

После расставания с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов начал новый этап жизни. Несмотря на то, что продюсер очень слаб – травма ноги, многомесячное лечение в больницах, однако шоумен не унывает и пытается построить личное счастье. На этот раз Бари Каримович возобновил отношения с экс-возлюбленной и матерью сына Бари-младшего — Еленой Уронич.

Адвокат Бари Каримовича Александр Бенхин в разговоре с «МК» рассказал последние новости из личной жизни скандального продюсера.

«Воссоединение Бари с бывшей — это креатив его сына, - сказал Бенхин. - Ему так захотелось, это удобно и комфортно, Бари-младший помирил родителей».

- Елена проходила лечение в психиатрической клинике довольно долго.

- Половину жизни. Да, это было. Но я с ней встречался на съёмках, она производит впечатление абсолютно нормального человека. Елена все понимает, адекватно реагирует. Не говорит глупостей, все соображает.

- Зачем Бари-младшему это понадобилось?

- Чтобы все было под рукой, все яйца в одной корзине. Если родители вместе, ему меньше сил придётся тратить.

На прошедшей конференции, посвящённой Бари Каримовичу, его здоровью, наследству и Лидии Федосеевой-Шукшиной, сын продюсера долго разглагольствовал о сложных отношениях с актрисой, намекая, что Ольга (дочь актрисы) и адвокат семьи артистки Юлия Вербицкая делают все, чтобы замедлить начало бракоразводного процесса. Бари-младший уверенно заявлял, что сегодня отец не любит Лидию Николаевну и хочет развода. По словам наследника продюсера, окружение актрисы желает от семьи Алибасова наследства в надежде, что продюсер скоро умрет. Стоит отметить, что в случае смерти Алибасова Федосеева-Шукшина действительно получит 25 процентов от его наследства.

«Лидия Николаевна, проведите ревизию своих доверенностей и дайте развод, - отмечал Бари-младший. - Это единственный шанс сохранить вашу репутацию».

Также Бари-младший делился, мол, изначально развода хотел его отец, но Лидия Николаевна посчитала позором, если от неё уйдёт муж, ещё и в 82 года.

«Ради 25 процентов папа не собирается умирать», - отметил Бари-младший. - Он хочет оставить наследство мне, участникам «На-На» и народу. К Лиде теперь ни эмоций, ни чувств — нет, прошли. Папа помнит, что она ему не нравится, и он не хочет отдавать ей свою недвижимость».

Продолжая разговор с журналистами, Алибасов-младший рассказал о здоровье отца. По его словам, Бари Каримович находится в Калининграде под присмотром опытных специалистов и экс-возлюбленной Елены Уронич. К слову, сын заметил, что его мама действительно болела шизофренией, но успешно прошла лечение.

«Мама долгие годы мечтала воссоединиться с папой, - подчеркнул Алибасов-младший. - И вот сейчас она готова полностью посвятить себя уходу за ним. За столько лет расставания у неё не было ни одного мужчины, потому что она ждала и любила только папу».

Бари-младший объявил и диагнозы известного отца. Как заметил наследник Алибасова, папа серьезно страдает из-за потери памяти.

«У него отсутствие краткосрочной памяти, - заявил Бари-младший. Он помнит нескольких людей: меня, племянника, помощника, Жеребкина, Политова (участники «На-На»). Лиду папа почти не помнит. Ещё бы! Она же его даже из больницы не встретила. Он ее номер занёс в блок на телефоне. Ко всему прочему, у папы же был открытый перелом ноги, я могу предоставить снимки, торчала кость! Также — травма позвоночника. В Калининграде он решил съехать по перилам, забылся, где находится, что с ним бывает часто. В итоге: сломал себе ногу и повредил позвоночник».

В конце конференции сын позвонил Бари Каримовичу. Удивительно для журналистов, но продюсер заявил, что Лидия Николаевна остаётся для него незабываемой и любимой женщиной.

«Лида уникальный человек, - подчеркнул Бари Каримович. - Она талантлива, умна деликатна. Одно наслаждение находится с ней рядом. У нас пока нет никаких разборок с недвижимостью».

В конце своей речи Алибасов отметил, что он не видел никаких документов о разводе и его отмене.

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