Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии из-за позиции по гей-бракам

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков.

Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артиста удивила позиция католической церкви.

"Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие", — написал исполнитель.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!