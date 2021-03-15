Сэкономленные деньги и время. Зачем нужно улучшать качество видеоконференций?

Работа из дома, а также общение с коллегами в формате переписки и видео-звонков на фоне пандемии стали уже привычными. Как отмечает Каспарс Петерсонс, менеджер по развитию решений для видеоконференций Logitech в странах Балтии, многие предприятия раньше не взвешивали возможность использования платформ для видео-коммуникации, поэтому удаленная работа стала для них большим вызовом.

Он сам уже семь лет успешно работает из дома и каждый день встречает коллег и клиентов в формате видео: «Covid-19 безусловно оставит след на организации труда, и в будущем видео-встречи люди будут использовать так же активно, как сейчас. У таких перемен есть и свои преимущества – решения для видеоконференций могут упростить общение и способствовать развитию предприятия».

Ценные преимущества

Foto: Partnerio archyvas





Для видеозвонка необходима не только коммуникационная платформа, но и качественное оборудование. Logitech предлагает как веб-камеры для работы на компьютере дома, так и оборудование бизнес-класса для переговорных и больших конференц-залов. Все продукты Logitech можно подключить к наиболее популярным платформам, например, MS Teams, Zoom, Google Meet и т.д. «Невербальная коммуникация составляет две трети разговора. Чтобы успешно передать ее посредством видео, необходимы картинка и звук высокого качества, то есть нужно начинать с правильного оборудования. Да, в портативных компьютерах есть встроенные камера и микрофон, но этого мало, чтобы приблизить разговор к реальной жизни. Качество аудио и видео у веб-камеры гораздо выше», – поясняет Каспарс. Благодаря развитию технологий, разрешение камер Logitech обеспечивает качественные картинку и звук: собеседник может видеть так же четко, как вживую, к тому же во все веб-камеры встроен мощный микрофон.

Самая большая выгода, которую мы извлекли при переходе на онлайн-коммуникацию, это сэкономленные деньги и время на дорогу: «С помощью пары кликов можно связаться с людьми, которые находятся в любой точке мира. К тому же, при работе из дома видеоконференции улучшают взаимодействие и увеличивают продуктивность, ведь обсудить все с глазу на глаз эффективнее, чем в чате или в электронных письмах», – рассказывает Каспарс. «Так как я работаю из дома, то удобнее всего общаться с клиентами и коллегами в видео-формате. Большой плюс, что я могу записать и заархивировать звонки. Если что-то забылось, то можно еще раз посмотреть запись или переслать ее другим».

Организовав удаленную работу, предприятия могут расширить свой бизнес и освоить международные рынки. Видео-коммуникация позволяет нанимать людей, которые живут в другом городе или стране. Большая часть предприятий уже попробовали, что значит работать из дома, и по мнению Каспарса, эту практику частично или полностью будут использовать и после пандемии.

В 2020 году использование решений для видеоконференций выросло на 275% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют результаты исследования. «Клиенты отмечают, что это успешное решение. Думаю, что многие и в дальнейшем будут позволять своим сотрудникам хотя бы пару дней в неделю работать из дома, поэтому видео-собрания станут неотъемлемой частью рабочей рутины и тогда, когда жизнь вернется в нормальный ритм. Сейчас 71% офисных работников хотя бы раз в неделю использует видеоконференции для общения, поэтому стоит инвестировать в благоустройство переговорных комнат в офисе, чтобы обеспечить коммуникацию между теми, кто находится в офисе, и теми, кто работает из дома».

Современные переговорные для офиса

Foto: Partnerio archyvas





Если звонок происходит между двумя или тремя людьми, то будет достаточно веб-камеры, которая подключена к личному компьютеру. Это удобное решение для работы из дома. Так как цель Logitech – сделать использование компьютера удобным, то установка веб-камеры не доставит хлопот: в USB-порт домашнего компьютера нужно просто вставить провод от камеры.

Однако, если в разговоре участвует больше людей, которые находятся в офисе, то будет проще, если все они соберутся в одном помещении. Самый простой вариант, как оборудовать переговорную, это установить экран телевизора и камеру, которую перед звонком нужно подключить к компьютеру. «Так как Logitech фокусируется на одинаковом принципе работы всех предлагаемых решений, пользователю не нужно ломать голову над тем, как действовать в большой переговорной. Чтобы начать видео-звонок в переговорной, нужно проделать те же действия, что и дома с ноутбуком. Нужно послать остальным участникам приглашение и открыть ссылку. И все!» – поясняет Каспарс.

При обустройстве переговорной в офисе следует знать, что Logitech использует RightSight auto framing или технологию «умного кадрирования» – во время видео-звонка все люди, находящиеся в помещении, будут присутствовать в кадре. Каспарс поясняет: «Раньше, чтобы увидеть людей в другом конце переговорной, нужно было навести на них камеру, а, значит, нельзя было видеть реакцию остальных. Большая часть решений Logitech предлагает разрешение Ultra HD или 4K, которое гарантирует, что можно будет отлично видеть выражение лица каждого человека, даже если в помещении несколько говорящих людей. Это усиливает эффект присутствия».

К тому же, камеры корректируют освещение: «Часто бывает такая проблема, что люди сидят спиной к окну, поэтому видно только темный силуэт говорящего. Веб-камеры способны выровнять свет так, чтобы можно было видеть человека», – отмечает Каспарс. Микрофоны умеют фокусироваться именно на том, кто говорит, подавляя при этом фоновые шумы. Например, если кто-то в переговорной щелкает ручкой или громко печатает на клавиатуре, то собеседник со второй стороны этого не услышит, потому что микрофон оставит только голос говорящего. Если кто-то говорит слишком громко, то веб-камера сможет это исправить и немного приглушить его голос.

Logitech предлагает веб-камеры бизнес-класса частным пользователям, оборудование для видеоконференций для бизнеса, а также высочайшего класса оборудование для конференц-залов. За последние пять лет Logitech зарекомендовало себя как наиболее стремительно растущее предприятие на рынке оборудования для видеоконференций, кроме этого, оно успешно стартовало на рынке решений бизнес-класса.

Чтобы узнать больше об оборудовании для видеоконференций Logitech, свяжитесь с ASBIS Baltics – официальным представителем Logitech в странах Балтии.

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