Эмили Ратаковски родила первенца

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила сына. Об этом она написала в Instagram.

Ребенок родился 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фотографию, на которой кормит сына грудью.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — подписала снимок Ратаковски.

Модель объявила о беременности в октябре 2020 года. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году.

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