Иосиф Пригожин рассказал, как "сломали" известного сына певицы Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью ФАН скандал по поводу участия в детском музыкальном конкурсе «Голос» дочки музыканта Трофима. Пригожин отметил, что участие в соревнованиях детей знаменитостей отражает их готовность преодолевать препятствия ради раскрытия своего таланта.

Пригожин согласен, что дети знаменитостей имеют значительные финансовые ресурсы, что бы жить полноценной жизнью. Однако они нуждаются и в признании наравне со своими родителями. «Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях», - подчеркнул Пригожин.

В качестве примера Пригожин привел сына своей жены Валерии Арсения Шульгина, который в школьные годы собирался стать пианистом, выиграл международные конкурсы, в России ему дали второе место. То есть его «сломали», так как он сын знаменитой артистки, считает Пригожин. А Россия потеряла в его лице выдающего пианиста. «А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?» - добавил Пригожин.

Также Пригожин заявил, что поддерживает намерение звездных детей выстраивать карьеру. «Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире. Я — за «династийность». Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем», - утверждает шоумен.

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