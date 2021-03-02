Анна Седокова со скандалом покинула программу Максима Галкина

В программе Первого канала Максим Галкин и гости студии обсуждали современных девушек, которых назвали Золушками. Среди приглашенных были певица МакSим, Ольга Бузова и другие знаменитости. Присутствовала и Анна Седокова, которую возмутил сюжет о ее личной жизни, — пересказывает “СтарХит”.

В эфире программы Максим Галкин продемонстрировал ролик, где смаковали все подробности личной жизни 38-летней звезды — корреспонденты обсудили ее брак с футболистом Белькевичем, бизнесменом Чернявским, а также роман с Комаровым. Кроме того, рассказали и о детях от разных мужей. После просмотра Анна вспылила.

“Достаточно предвзятый сюжет с посылом “вышла замуж и сразу развелась”. Да, кому-то повезло — человек встретил любовь в 18 лет и прожил с ней долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае — это бедная семья, отсутствие папы. Мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами”, — стала защищаться Анна.

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По ее словам, журналист, который готовил этот сюжет клеймит женщину за ее попытку стать счастливой. “Я должна была 21 год жить с мужем, который пил? Как мама мне говорила: “Ты не будешь никому нужна”. Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!” — не унималась экс-солистка группы “ВИА Гра”.

Галкин попытался сгладить углы и перевести все в шутку. Даже сказал, что вся страна до сих пор обсуждает бывшие браки Аллы Пугачевой, но он старается не реагировать на это. А затем предложил посмотреть комментарий мамы Яниса Тиммы — нового мужа звезды.

“Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть”, — сказала Анна и вышла из студии под аплодисменты.

К слову, мама Яниса сообщила, что сын представил ей невесту только после помолвки. “Физически мы еще не виделись, поскольку карантин, никак… Надеюсь, что скоро встретимся. Пообещала покормить меня”, — отшутилась свекровь Седоковой.

Напомним, в прошлом году Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ради нее он оставил первую супругу и маленького ребенка. Певица очень счастлива в новом браке и говорит, что всегда искала такого мужчину.

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