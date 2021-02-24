ФОТО | Сергей Зверев удивил пользователей Сети армейским фото

Вопреки поговорке “не служил — не мужик” российский шоубиз преподносит сюрпризы. Например, брутальный возвращатель “землицы Алясочки” Николай Расторгуев не служил, а стилист и шоумен Сергей Зверев отдал свой “почетный долг Родине“ — причем в фуражке, а не в короне. Сегодня он поздравил россиян с Днем защитника Отечества и поделился своей фотографией из армейского альбома.

“Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны! Поздравляю с праздником 23 Февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии”, — написал стилист.

Фотографию юного Зверева подписчики восприняли с восторгом. “Какая классная фотка”, — пишут пользователи соцсетей. “Вау, какой красавчик”, “Красавец! Просто звезда”.

В 1980-х годах Зверев проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР в Польше (ПВО), где был заместителем командира взвода, секретарём комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!