О смерти советской артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Ее смерть также подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов. Обстоятельства смерти народной артистки РСФСР пока неизвестны.

Статьи по теме:
Умер актер Андрей Мягков  (56)


Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны". Позже сыграла в телефильме "Место встречи изменить нельзя". Служила в Московском академическом театре сатиры.

Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет с 1971 по 1976 годы, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!