Золотой унитаз, немножко Эрмитажа и крокодиловая кожа: какую недвижимость продают российские звезды

Delfi.ua

Среди тысяч объявлений о продаже недвижимости можно найти и предложения от знаменитостей. Правда, их стоимость зачастую существенно отличается от средней на рынке жилья. Что и почем можно приобрести у российских звезд, изучила "Комсомольская правда".