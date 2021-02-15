Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка, сообщил их официальный представитель.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган.

Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.

Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.

Осенью Меган рассказала, как пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.

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В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество".

При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении. По этой причине второй ребенок Гарри и Меган будет восьмым в очереди претендентов на британский трон - после принца Чарльза, принца Уильяма, детей Уильяма (Принца Джорджа, принцессы Шарлотты и Принца Луи), самого Гарри и его первенца Арчи.

"Почти непереносимое горе"

В ноябре в статье для газеты New York Times Меган рассказала, что летом у нее случился выкидыш. Она описала, как, меняя подгузник Арчи, почувствовала резкую боль и упала на пол.

"Сжимая в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала Меган. Она также рассказала, как после этого оказалась в больнице.

"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне".

В своей статье Меган добавила, что решила поделиться своим печальным опытом, чтобы привлечь внимание к мало освещаемой проблеме. "Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало", - объяснила она.

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