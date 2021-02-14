ВИДЕО | Благодаря Лободе новый сезон “Голос. Дети” начался со скандала

Появления Светланы Лободы в качестве наставницы “Голос. Дети” никто не ожидал. Звезда, вроде бы, прекратила сотрудничество с “Голосом” после скандальной победы Микеллы Абрамовой в 6-м сезоне. Но в итоге изменила решение и вновь заняла красное кресло наставника. По словам Светланы, она вернулась, чтобы помочь талантливым детям начать свой звездный путь, — рассказывает “КП”.

На Первом канале стартовал восьмой сезон проекта “Голос. Дети”. С юными участниками за кулисами общаются Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев. Кресла судей помимо Светланы Лободы заняли Егор Крид и Баста. совершенно неожиданно съемки первого выпуска детского шоу обернулись небывалой волной критики в адрес певицы. Лободу распекли за вызывающий внешний вид. Певица появилась на детском телешоу в нарядах, которые, по мнению публики, “больше подходит для стриптиза”.

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В соцсетях на звезду обрушилась волна гнева из-за чрезмерной откровенности нарядов. Певица предстала в изящном черном комбинезоне с невероятно глубоким декольте и в экстравагантном алом платье с декольте и разрезом на бедре. Зрители посчитали подобный гардероб неуместным на детском шоу. В комментариях в соцсетях зрители призвали организаторов детской передачи одуматься.

“Прикройте ее грудь хоть на этом шоу… Ну некрасиво же”, “Как можно на детском “Голосе” быть в таком наряде, декольте очень нескромное”, “Светлана талант, бесспорно, но на детский “Голос” одеться надо поскромнее!””, “Я вчера не просто негодовала, я на весь дом кричала от возмущения. Как так можно прийти на детский “Голос” в таком виде”, — возмущаются фолловеры.

Однако, как выяснилось, это было лишь начало. Куда большее возмущение россиян вызвало поведение Лободы во время слепых прослушиваний детей. Так, во время выступления восьмилетней Алисы Щербань никто из наставников к ней не повернулся. При этом Светлана задорно отплясывала под зажигательную композицию перед зрителями. А когда юная участница закончила свой номер, Лобода попросила девочку повторить свои танцевальный номер. Правда, вместо того, чтобы смотреть на девочку, Светлана выскочила к ней на сцену и пустилась в пляс.

И здесь не сдержался острый на язык Станислав Садальский: “Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его. Прелестная девочка на сцене, и спела великолепно, и была искренней, чем тетя…”, — написал артист в блоге.

Юная Алиса покинула сцену в слезах. За кулисами Дмитрий Нагиев как мог успокаивал малышку. Вот как это было.

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