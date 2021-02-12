Меган Маркл выиграла иск против таблоида, опубликовавшего ее письмо отцу

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида The Mail on Sunday, которое опубликовало текст ее письма отцу, передает "Би-би-си".

Судья Марк Уорби признал действия издания вторжением в частную жизнь Меган Маркл, а также нарушением ее авторских прав.

Очередное слушание в суде должно состояться в марте. Тогда может решиться вопрос о сумме финансовой компенсации, которую получит герцогиня Сассекская.

"Миру нужны надежные, высококачественные, проверяющие факты источники информации. The Mail on Sunday и ее издания-партнеры представляют собой нечто совершенно противоположное", — заявила Маркл после оглашения решения судьи.

Выдержки из письма Маркл и ее отца Томаса Маркла были опубликованы в феврале 2019 года. Из письма следует, что дочь прервала с отцом все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, где герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.

Ранее Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на день рождения королевы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!