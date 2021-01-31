Предполагаемая дочь Путина начала продавать рекламу в соцсетях и подписалась на Навального

Молодая жительница Санкт-Петербурга Луиза Розова, которую издание “Проект” в своем расследовании назвало предположительной дочерью Владимира Путина, начала продавать рекламу в своем Instagram, пишет портал ItsMyCity с ссылкой на “Открытые медиа”.

Рекламный агент и подруга девушки Анжелика Савич сказала корреспонденту, представившемуся рекламодателем, что двукратное упоминание в сториз будет стоить 10 тысяч рублей (109,09 EUR), а отдельный пост и сториз обойдутся в 15 тысяч (163,63 EUR).

В ноябре 2020 года “Проект” заявил, что Луиза Розова может быть дочерью Владимира Путина. После этого количество подписчиков в Instagram девушки выросло до 90 тысяч. Среди ее подписчиц есть Ксения Собчак и Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Сама Луиза Розова подписалась на Instagram Алексея Навального, заметили журналисты.

Дмитрий Песков говорил, что ничего не знает о Луизе Розовой и отказался подтвердить, что та имеет какое-либо отношение к Владимиру Путину.

Эксперты называют цены за рекламу адекватными рынку. При этом Борис Кантарович, работающий в этом сфере, предположил, что если бы девушка позиционировала себя как дочь Путина, она могла бы брать за рекламу в 10–15 раз больше.

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