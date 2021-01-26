Сын Ефремова впервые подробно прокомментировал ДТП с участием отца

Сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, впервые подробно прокомментировал смертельное ДТП с участием отца. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Артист вспомнил, что после аварии ему начали звонить представители СМИ, которые просили прокомментировать случившееся. Сначала он не понял, о чем идет речь, однако позднее увидел в интернете видео, на котором запечатлено ДТП. Тогда Ефремов-младший попытался созвониться с отцом, однако тот не взял трубку.

"Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу. Ко мне приехал друг и побыл со мной, я безмерно благодарен тому, что у меня все это есть", — рассказал актер.

По его словам, он не знает, смог бы простить человека, который убил его родственника. "Единственное, что я понимаю, эта ситуация — боль для всех", — добавил Никита Ефремов.

Он заявил, что не решился приехать на место ДТП, но через несколько дней отправился к Михаилу Ефремову домой, так как ему было важно показать, что он любит отца, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали. "И любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом", — сказал сын артиста.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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