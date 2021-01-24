Сын Плющенко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она будет проходить в рамках дела против журнала “СтарХит”. Об этом сообщает “Рамблер” со ссылкой на Sport24 и адвоката семьи Анну Бутырину.

Представительница потерпевшей стороны рассказала, что Рудковскую допросили о том, как мальчик переживал после публикации статьи о его предполагаемом заболевании.

“На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию”, — рассказала адвокат.

Она отметила, что помимо экспертизы пройдут очные ставки.

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