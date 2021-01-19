Вера Брежнева откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе, — напоминает “СтарХит”. По словам певицы, у нее с мужем полное взаимопонимание. Как отметила артистка, поводов для ссор нет, но причина парадоксальна: она не так часто видится с супругом.

Вера Брежнева долго присматривалась к Константину Меладзе. По словам певицы, она согласилась выйти замуж за продюсера лишь тогда, когда точно удостоверилась, что он является надежным человеком. “После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу”, — сказала исполнительница на YouTube-канале Армана Давлетярова.

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Артистка не скрывает, что она очень эмоциональная. По словам Веры, 57-летний супруг намного спокойнее и сдержаннее нее. “Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я как мудрая женщина старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других”, — подчеркнула Брежнева.

Как призналась экс-участница “ВИА Гры”, если же в отношениях и случаются разногласия, то она сразу ищет компромисс. “Надо говорить о том, что чувствуешь. Превращаться в тень партнера — неправильно. Я — ревнивый человек, но если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше меня не злите, не будите во мне зверя”, — с юмором отметила певица.

По словам Брежневой, она ни в коем случае не старается перевоспитать Меладзе. Артистка не навязывает супругу свое мнение. “С возрастом поняла, что если человек не захочет чего-то сделать, то он не сделает. Костя, например, не летает на самолетах. Сначала я была возмущена, думала, что это нужно изменить. Потом поняла, что я не могу это изменить. Мне оставалось либо злиться, либо принять это. Я так и сделала. Более того, я начала ездить с ним на машине”, — заключила звезда.

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