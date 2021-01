Брюс Уиллис ведет переговоры о съемках в новой части "Крепкого орешка"

SHOWTIME!

Briusas Willis Foto: Scanpix

Голливудский актер Брюс Уиллис ведет переговоры о съемках шестой части боевика "Крепкий орешек". Информацию об этом опубликовало издание We Got This Covered со ссылкой на своего инсайдера.

Судя по публикациям в американских СМИ и обсуждениям в социальных сетях, поклонников франшизы, запомнивших провал выпущенной в 2013 году предыдущей части, эта весть не обрадовала. "Хороший день, чтобы умереть" режиссера Джона Мура получил исключительно негативные отзывы кинокритиков. По сюжету картины, Джон Макклейн отправился в Россию выручать своего сына Джека, замешанного в заказном убийстве, а затем в тюремном побеге русского олигарха и диссидента. Как водится, герои преодолели все препятствия, сразились с влиятельной преступной группировкой и правоохранительной системой России, после чего отбыли домой. Статьи по теме: Как стареют красавцы и кумиры из культовых сериалов 90-х ФОТО: Как стареют звезды боевиков 1990-х В 2020 году журнал Maxim поставил этот фильм на седьмое место в списке "12 самых бредовых фильмов про Россию". В издании предположили, что "боевик задумывался специально в угоду российской публике, которая невероятно лояльно относится к Брюсу Уиллису, особенно когда он носит майку "крепкого орешка". Что касается возможного производства шестой части некогда популярной серии, то в последние годы сам Уиллис несколько раз намекал на такую возможность. Однако дальше его заявлений до недавнего времени дело не доходило. Некогда восседавший на голливудском олимпе 65-летний актер, теперь, судя по всему, между качеством и количеством выбирает последнее. В связи с этим последние годы поклонникам Уиллиса приходится довольствоваться боевиками с очень низким рейтингом — за шесть лет их было снято около 20. Единственным прибыльным проектом в его карьере за долгое время стала заключительная часть супергеройской трилогии Маноджа Найта Шьямалана "Стекло", вышедшая в 2019 году. Фильм не снискал такой любви, как предварявший его "Сплит", однако в целом картина была воспринята скорее благосклонно. На днях культовый британский режиссер Терри Гиллиам сделал неожиданное замечание о внешности Брюса Уиллиса. В ходе интервью порталу Inverse о создании научно-фантастического триллера "12 обезьян" 1995 года 80-летний кинематографист признался, что изначально не хотел утверждать на роль заключенного Джеймса Коула суперпопулярного в те годы Уиллиса. "Я никогда прежде не был большим поклонником Брюса, но мне понравилось с ним беседовать, и я подумал: "Окей, этот парень умен и забавен". Я пояснил ему свои сомнения в нем как в актере. Мне жутко не нравилось, как он по-трамповски кривит рот в фильмах. Создавалось впечатление, будто я смотрю на чей-то анус", — вспоминал Гиллиам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: