Шварценеггер отметил, что Трамп пытался изменить результаты выборов, а также организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи.

"Он провалился как лидер и запомнится как худший президент в истории", — сказал актер. Он также добавил, что демократия в США как сталь: "чем больше она закаляется, тем прочнее становится".

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5