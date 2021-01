ФОТО. Отдых от пандемии: где проводят зимние каникулы звезды шоу-бизнеса

Западные знаменитости отдыхают от волнений, связанных с пандемией: пока сестры Кендалл и Кайли Дженнер развлекаются в Скалистых горах в Аспене, супермодели Изабель Гулар и Крисси Тейген предпочитают проводить время в тепле — на Карибском острове Сент-Бартелеми.

Праздники в этом году совпали с ростом заболеваемости COVID-19 и введенными по этой причине ограничениями: это не могло не сказаться на планах многих западных знаменитостей на отдых. Однако не все остались дома — звездными точками притяжения оказались горнолыжный курорт Аспен в штате Колорадо в США и остров Сент-Бартелеми в Карибском море, который журнал Tatler недавно назвал самым светским островом.

В Скалистых горах в Колорадо решили в этом году отдохнуть во время зимних праздников младшие из сестер клана Кардашьян — Кендалл и Кайли Дженнер. Параллельно с супермоделью Беллой Хадид они с самого начала января делятся в соцсетях снимками белоснежных гор и припорошенных снегом елей, демонстрируя, как катаются на сноубордах и снегоходах, гуляют или греются у костра. На сноуборд поставили даже дочь Кайли Дженнер, Сторми, которой в феврале исполнится три года.



Как сообщило издание E!Online, Кайли и Кендалл Дженнер вместе со Сторми, матерью всего семейства Крис Дженнер и ее партнером Кори Гэмблом вылетели в Аспен 29 декабря на частном самолете, принадлежащем самой младшей из сестер.

Первым делом они отправились в Аспене на шопинг в магазин спортивного снаряжения Gorsuch, где приобрели экипировку, в том числе и сноуборды Dior.

В дальнейшем их также заметят во время шопинга в Prada: светский Аспен — действительно место, где ходить по бутикам считается таким же необходимым развлечением, как кататься с горки на разнообразных приспособлениях.



Супермодель Белла Хадид, которая оказалась в Аспене одновременно с сестрами Дженнер, сноуборду предпочла горные лыжи — в свои сториз в Instagram она выложила фотографию своего старого билета на горнолыжный склон, подписав "Та же гора, 20 лет спустя". Она также выразила в соцсети свою любовь к лошадям — прежде чем начать карьеру модели, она профессионально занималась конным спортом: фото коня на фоне заснеженных елей сопровождено эмодзи в виде сердечка. Новогодняя ночь, судя по Instagram, прошла в танцах у костра.

На острове Сент-Бартелеми, или Сент-Бартсе, высадился десант других знаменитостей — в числе отдыхающих оказались бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар, выкладывающая в Instagram видео с яхты, Крисси Тейген вместе с мужем Джоном Леджендом и двумя детьми, также в конце декабря папарацци сфотографировали там комедиантку Эми Шумер в костюме для серфинга, Пола Маккартни с мокрыми волосами и с полотенцем на плече, Робби Уильямса в гавайских шортах и модель и младшую дочь певца Лайонела Ричи Софию Ричи в розовом спортивном костюме.

На остров в Карибском море, входящий в заморское сообщество Франции, знаменитости отправились, несмотря на предупреждение американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний, который не советовал предпринимать необязательные поездки на Сент-Бартс.



В декабре там обнаружилась небольшая вспышка COVID-19 — однако эпидемиологические ограничения здесь не слишком строги, так что для тех, кто прилетает из США и особенно из Великобритании, где введен национальный карантин, поездка становится спасением не только от упорного труда, но и от волнений, связанных с пандемией. От прибывающих на остров не требуют проводить две недели в самоизоляции, если они предоставляют отрицательный тест на коронавирус или сдают его по прилету.

Рестораны и кафе открыты — работают не только веранды, но и внутренние помещения, хотя в них призывают соблюдать социальную дистанцию и ограничивают до шести число тех, кто может усесться за одним столиком. Все шесть пляжей открыты и ограничений на них нет, но отдыхающих из разных компаний просят держаться подальше друг от друга. Открытость для туристов для экономики острова сейчас, как пишет Daily Mail, критически важна, поскольку Сент-Бартелеми до сих пор оправляется от последствий урагана 2017 года, который снес роскошные отели, виллы, рестораны и бутики.

Еще одним постоянным героем светской хроники стал бывший президент США Барак Обама — издание The New York Post опубликовало снимок 59-летнего политика на падлборде, доске, на которой гребут, стоя (также ее называют SUP). По изумрудным водам залива Кейлуа на Гавайях Барак Обама греб в сопровождении агента секретной службы на кайаке. На Гавайях Барак Обама с родными проводит Рождество уже много лет — бывший президент провел детство в этом штате, так что здесь он останавливается в доме, принадлежащем его семье.

