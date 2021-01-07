Неугомонный Никита Джигурда планирует вытащить Ефремова из колонии

Никита Джигурда пожаловался, что не смог вылететь во Францию на Новый год, чтобы встретиться со своими детьми, которых ему родила бывшая жена. Но помешала актёру не пандемия коронавируса, а обстоятельства, вынудившие его остаться в Москве, — сообщает Medikforum.

По словам артиста, он планировал, что сможет вытащить своего друга Михаила Ефремова из тюрьмы ещё до конца 2020 года, однако этот процесс сильно затянулся. Джигурда до сих пор настаивает на том, что его коллега невиновен в смертельном ДТП. По его словам, за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee находился другой человек, а Ефремов решил его выгородить и взял всю вину на себя.

В ближайшее время Джигурда планирует передать в нужные инстанции все документы, которые подтвердят, что автомобиль вёл не Ефремов и он не виновен в смерти Сергея Захарова.

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