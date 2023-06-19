Еврокомиссия: Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в России

Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в РФ и коммуникацию с правительством Украины по этому вопросу. Об этом в комментарии Delfi сказал ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в ответ на заявление МИДа Украины, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из РФ, и не допускает к ним украинских дипломатов.

“Россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности. Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями”, - сказал Стано.

Ранее сегодня Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых она, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России.

“Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности”, - сказали в МИДе.

Там также заявили, что военнопленные удерживаются в изоляции:

“Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются. Такие действия Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод”.

МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь.

“В Украине ждут возвращения наших защитников и готовы оказывать им максимальное содействие в воссоединении с родными и обеспечить необходимую реабилитацию”, - говорится в заявлении.

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