Лукашенко: мы должны честно провести эти выборы он рассчитывает на поддержку 80%

Александр Лукашенко рассчитывает на поддержку 80% на предстоящем едином дне голосования. Об этом он заявил на встрече с председателем ЦИК Игорем Карпенко. Последний представил доклад о подготовке к единому дню голосования, который должен пройти в конце февраля 2024 года. По словам Лукашенко, он готов подписать указ о его проведении по мере готовности проекта.

"Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебеларусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа.

Я поручу сегодня Администрации президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах – это вопрос, считайте, решенный", – сказал он, передает его пресс-служба.

Лукашенко также использовал встречу для того, чтобы обвинить США в фальсификации выборов.

"Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", – сказал он.

Надо отметить, что Лукашенко постоянно говорит о честности проводимых в Беларуси выборов. При этом в последние два десятилетия ни одни из них не были признаны таковыми международными наблюдателями.

Лукашенко уверен, что его поддерживает 80% населения.

"Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще проберемся. Это я говорю как президент", – сказал он.

При этом в МВД уже теоретически обосновали методы борьбы со СМИ и блогерам, политическими оппонентами, в том числе путем блокировки интернета.

Лукашенко также подчеркнул, что в составе ВНС не будут допущены его оппоненты.

“Закладываем определенный фундамент в этом деле. Нарабатываем опыт. Надо очень внимательно к этому отнестись. Очень много в Конституции и в законах определено: численность, как избирать, от кого избирать и так далее. Споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно провести выборы в состав Всебеларусского народного собрания. Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение”, – сказал он.

Говоря об организации единого дня голосования, Лукашенко подчеркнул, что есть “большой опыт и практика проведения выборов в плане задействования органов власти, других государственных органов”. По его словам, все госорганы и структуры будут помогать выполнять согласованный план.

“Что касается информационного обеспечения, тоже опыт очень большой. Но и нового очень много. Надо использовать и интернет, и создание нового контента, как вы предлагаете. Это тоже надо делать, чтобы людям было удобно”, – добавил Лукашенко.

Карпенко доложил Лукашенко, что ЦИК до 1 сентября собирается установить численность избирателей и количество советов депутатов, которые будут избираться. Затем до 1 октября будут определяться границы округов для выборов в Палату представителей. Их будет 110. Во время ЕДГ собираются определить депутатов Палаты представителей и советов всех уровней. Позднее на основании результатов будет формироваться Всебелорусское народное собрание.

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