Его обвиняют в совершении ряда преступлений, самые тяжкие из которых - "организация экстремистского сообщества" (речь о "Фонде борьбы с коррупцией" и штабов Навального) и "реабилитации нацистской идеологии".
Процесс проходит в исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, во Владимирской области.
ОТКРЫТЫЙ суд в колонии - это когда к тебе в зал не пускают даже родителей.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 19, 2023
По словам адвокатов политика, аргументы стороны обвинения ясны не до конца: у их подзащитного было всего десять дней, на то, чтобы ознакомиться со 196 томами материалов дела.
Соратники Навального предрекают суровый приговор, так как процесс, по их словам, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".
Для журналистов собираются организовать трансляцию в техническом помещении на самом краю колонии. Судя по всему, раньше там была столовая https://t.co/poASepXxsl— Медиазона (@mediazzzona) June 19, 2023
Параллельно идёт разбирательство по делу "об участии и финансировании экстремистской деятельности" в отношении бывшего техдиректора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.
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