Новый суд над Навальным по делу об экстремизме

Мосгорсуд на выездном заседании начал рассматривать новое уголовное дело против Алексея Навального. Оппозиционеру грозит длительный тюремный срок по шести статьям УК.

Его обвиняют в совершении ряда преступлений, самые тяжкие из которых - "организация экстремистского сообщества" (речь о "Фонде борьбы с коррупцией" и штабов Навального) и "реабилитации нацистской идеологии".

Процесс проходит в исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, во Владимирской области.

ОТКРЫТЫЙ суд в колонии - это когда к тебе в зал не пускают даже родителей. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 19, 2023

По словам адвокатов политика, аргументы стороны обвинения ясны не до конца: у их подзащитного было всего десять дней, на то, чтобы ознакомиться со 196 томами материалов дела.

Соратники Навального предрекают суровый приговор, так как процесс, по их словам, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".

Для журналистов собираются организовать трансляцию в техническом помещении на самом краю колонии. Судя по всему, раньше там была столовая https://t.co/poASepXxsl — Медиазона (@mediazzzona) June 19, 2023



Параллельно идёт разбирательство по делу "об участии и финансировании экстремистской деятельности" в отношении бывшего техдиректора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.



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