The Times: сотни белорусов в Польше начали подготовку к свержению Лукашенко

Сотни граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, якобы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть диктатора Александра Лукашенко.

Как пишет издание The Times, тренировки проводят бывшие офицеры белорусских силовых структур BYPOL, которые также были вынуждены покинуть свою страну.

До этого партизаны, связанные с BYPOL, уже провели несколько успешных операций на территории Беларуси. В феврале этого года организация взяла на себя ответственность за подрыв российского разведывательного самолета А-50 в аэропорту под Минском с помощью двух беспилотников. В Беларуси BYPOL признали "экстремистской организацией".

Участники тренировок готовятся к дню, который между собой называют "Временем X" — когда они вернутся в Беларусь, чтобы сразиться с режимом. В начале июня Лукашенко рассказал, что в Польше, Литве и Украине западные страны обучают "членов незаконных вооруженных формирований", чтобы свергнуть его. Также он отметил, что в самой Беларуси отмечаются попытки создания "спящих экстремистских ячеек".

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