Замминистра обороны Украины подтвердила освобождение Пятихаток и еще семи населённых пунктов

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях были освобождены восемь населённых пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Накануне российские источники признавали потерю села Пятихатки на юге Запорожья — об этом, в частности, заявлял назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. При этом российское минобороны в воскресенье утром заявило, что попытка украинских войск взять штурмом Пятихатки была отбита.

По словам Маляр, в общей сложности на таврическом направлении украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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